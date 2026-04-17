Поиск

Дамаск работает над соглашением по безопасности с отводом войск Израиля с юга Сирии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Дамаск намерен добиться соглашения по безопасности с Израилем, которое будет предусматривать уход израильских военных из южных районов Сирии, заявил президент Сирии Ахмед аш-Шараа на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

"Президент сказал, что Сирия прорабатывает соглашение о безопасности, которое обеспечило бы вывод Израиля из занятых им районов после падения предыдущего сирийского режима 8 декабря 2024 года и его возвращение на позиции по состоянию на 1974 год, либо путем восстановления соглашения о разъединении войск между Сирией и Израилем от 1974 года, либо путем заключения нового соглашения, гарантирующего безопасность обеим сторонам", - сообщает в пятницу SANA.

Аш-Шараа продолжил, что если такое соглашение удастся заключить, то сирийские власти могут начать переговоры с Израилем по вопросу занятых им Голанских высот.

Он подчеркнул, что любое признание какой-либо страной претензий Израиля на Голанские высоты недействительно, добавив, что международное сообщество признает эти высоты сирийской территорией. Он пояснил, что Израиль нарушает Соглашение о разделении сил между Израилем и Сирией 1974 года.

Также аш-Шараа заявил, что Сирия работает над реализацией соглашения об интеграции возглавляемых курдами Сирийских демократических сил в государственные институты, добавив, что в северо-восточной Сирии в настоящее время каких-либо иностранных военных баз нет.

Аш-Шараа также приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта между ливанским движением "Хезболла" и Израилем, выразив надежду на изменение региональной траектории развития событий в целях предотвращения повторения подобных событий.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

