Аш-Шараа провел перестановки в сирийском руководстве

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа провел серию перестановок в руководстве страны, в частности, отправил в отставку своего брата Махера аш-Шараа с поста главы президентской администрации, сообщает в воскресенье агентство SANA.

Новым руководителем администрация президента стал Абдель Рахман Бадреддин аль-Ама, в последние годы занимавший пост губернатора провинции Хомс.

Кроме того, президент назначил новых министров информации, сельского хозяйства и новых губернаторов ряда провинций, в том числе - Хомса и Латакии.

