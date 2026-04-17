Трамп заявил, что Иран передаст США обогащенный уран в рамках будущего соглашения

Президент США утверждает, что запретил Израилю наносить в дальнейшем удары по Ливану

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп утверждает, что в рамках будущего соглашения с Ираном Тегеран передаст Вашингтону обогащенный уран.

"США получат ядерную "пыль", созданную нашими замечательными бомбардировщиками B2. Кроме того, никто не будет передавать никому деньги (в рамках соглашения об урегулировании - ИФ) в какой бы то ни было форме", - написал он в социальной сети Truth Social в пятницу.

В 2025 году американские бомбардировщики нанесли удары по иранским ядерным объектам. Предполагается, что ядерные материалы все еще находятся под завалами. Такой оказавшийся под завалами обогащенный уран Трамп в последнее время называет "ядерной пылью".

Он также отметил, что США продолжат работать с Ливаном, чтобы разобраться с ситуацией с "Хезболлой".

"Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запрещают им это делать. Достаточно!" - подчеркнул президент.

По его словам, урегулирование конфликта между Израилем и "Хезболлой" будет проходить отдельно от переговоров США с Ираном.