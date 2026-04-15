Поиск

Иран готов обсуждать степень обогащения урана, но от ядерной программы не откажется

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Иран по-прежнему не намерен отказываться от своей ядерной программы, однако не против обсуждения с Вашингтоном способов и уровня обогащения урана, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Об этом сообщает IRNA.

"Вопросы о степени и способе обогащения не являются новой темой. Мы всегда давали понять, что готовы вести диалог о способах и степени обогащения. Тем не менее, мы отмечали, что Иран должен иметь возможность обогащать уран с учетом его нужд", - сказал он.

По его словам, вопросы иранской ядерной программы являются основным пунктом разногласий на переговорах с США.

"Один из вопросов, по которому США продолжают настаивать, - это ядерная проблема (...). Это один из вопросов, или даже главный вопрос, который все еще предстоит обсудить", - отметил Багаи.

Кроме того, представитель МИД заявил, что Тегеран высоко оценил предложения Москвы оказать любую помощь для продвижения дипломатического процесса по иранской ядерной проблеме. Однако он подчеркнул, что сначала нужно понять, к чему приведут переговоры с США.

"Мы должны подождать и посмотреть, куда нас приведут эти переговоры, и сможем ли мы прийти к соглашению с американской стороной по различным аспектам соглашения", - заявил он.

На выходных пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана остается в силе.

"Это предложение было озвучено президентом Путиным в контактах и с США, и с региональными государствами. Это предложение в силе, но оно не было востребовано", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дмитрий Песков Иран МИД США Эсмаил Багаи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

