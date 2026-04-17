Страны Балтии намерены завершить строительство Rail Baltica к 2030 году

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Страны Балтии планируют завершить строительство железнодорожного сообщения Rail Baltica к 2030 году.

"На сегодняшней встрече мы сосредоточились на том, чтобы сделать проект Rail Baltica необратимым. Мы договорились держаться курса на завершение трассы к 2030 году", - сказал на пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Премьер подчеркнул, что "Rail Baltica - это не просто железная дорога, это наша связь с Европой" и что железнодорожная линия укрепит связь региона с союзниками по НАТО и обеспечение восточного фланга альянса.

По его словам, у Эстонии есть планы финансирования на 2026 и 2027 год, и государство справится с задачей к 2030 году. Михал не исключил, что в ближайшие годы понадобятся дополнительные средства.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала "от масштабного видения немного вернуться к реальности", ссылаясь на недостаток финансирования.

"В Латвии люди требуют сокращения расходов, поэтому мы изменили некоторые части разработанных планов. Мы выполнили все проекты по всем частям, и если что-то меняется в проекте, это касается только снижения затрат", - сказала Силиня.

Встреча глав правительств балтийских стран проходит в Таллине.

Rail Baltica - это проект железнодорожной инфраструктуры, направленный на интеграцию стран Балтии в европейскую железнодорожную сеть. Он предусматривает железнодорожное сообщение для пассажирских и грузовых перевозок от Таллина до Варшавы.

