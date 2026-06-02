Иранский генерал назвал неизбежным возобновление военного конфликта с США

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Возобновление военного конфликта Ирана с США вполне реально, поскольку переговоры между Тегераном и Вашингтоном зашли в тупик, заявил во вторник представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Джафар Асади, которого цитирует издание Defapress.

"Соединенные Штаты требуют от нас полной капитуляции, а иранский народ никогда не сдастся, - сказал генерал. - Без капитуляции война неизбежна".

При этом он подчеркнул, что Иран еще не раскрыл все свои "козырные карты". "Есть много возможностей, которые, если потребуется, мы используем", - сказал Асади.

Говоря о состоянии оборонной промышленности страны, генерал указал: "Во время недавней войны оборонная промышленность, естественно, понесла некоторый ущерб, но, по милости Божьей, места, которые мы сейчас используем для производства военной техники и поддержки вооруженных сил, полностью скрыты от глаз противника, и он не знает об их местонахождении, поэтому наша ситуация в области оборонного производства приемлема".