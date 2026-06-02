Трамп назначил главу агентства по финансированию жилья и.о. директора Нацразведки

Уильям Полти Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении Уильяма Полти исполняющим обязанности руководителя Национальной разведки.

"Я назначаю директора Федерального агентства по финансированию жилья Уильяма Полти на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки. Он располагает большим опытом в самых чувствительных сферах, касающихся США - безопасности и прочности рынков", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В конце мая директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о том, что покидает этот пост. Это решение Габбард обосновала тяжелой болезнью ее мужа.