Ирак возобновляет экспорт нефти с юга страны после открытия Ормузского пролива

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ирак впервые с момента начала регионального конфликта в конце февраля возобновляет экспорт нефти с юга страны.

На экспортный терминал Басра - главный экспортный центр государства - прибыл танкер, осуществляется первая за более чем месяц погрузка сырья, сообщает иракское агентство Shafaq News.

По информации источника издания, судно загрузит 2 млн баррелей нефти, после чего отправится в Индию.

Иран в ответ на американо-израильские военные действия ограничил движение через Ормузский пролив, фактически остановив большую часть экспорта углеводородов и других товаров. Через этот коридор транспортируется основная часть иракской нефти.

Ирак на фоне невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и критической заполненности нефтехранилищ сократил добычу практически на всех месторождениях. До начала американо-израильского конфликта с Ираном страна добывала 4,3 млн б/с.

Ранее 17 апреля Иран вновь открыл пролив для коммерческого судоходства, напрямую связав этот шаг с 10-дневным перемирием между Израилем и Ливаном.