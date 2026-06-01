Трамп заявил, что Израиль и "Хезболла" приостановят боевые действия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня.

"У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Никакие (израильские - ИФ) войска на Бейрут не пойдут, они вернутся", - написал он в соцсети Truth Social.

"Кроме того, через высокопоставленных представителей я провел хороший разговор с "Хезболлой", и они согласились на прекращение огня, - отметил Трамп. - Израиль не будет атаковать их, они не будут атаковать Израиль".

Ранее советник главы парламента Ливана Али Хамдан сообщил изданию Axios, что движение "Хезболла" готово полностью и незамедлительно объявить режим прекращения огня с Израилем.

"Я вызвал посла США в Бейруте Мишеля Ису и от имени председателя парламента Ливана Набиха Берри сообщил ему о готовности "Хезболлы" полностью следовать всеобъемлющему прекращению огня. Мы готовы гарантировать это, - сказал Хамдан. - Мы уверены, что "Хезболла" согласится на полное прекращение огня. Мы считаем это более продуктивным. Мы понимаем, что время на исходе".

По данным Axios, представитель властей Израиля подтвердил, что "Хезболла" действительно готова на полное прекращение огня, не требуя незамедлительного вывода израильской армии с юга Ливана.