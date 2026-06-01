У расследования ограбления Лувра появился "бельгийский след"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Бельгийский след" кражи королевских драгоценностей из Лувра рассматривался с самого начала из-за сильных позиций Бельгии в ювелирном секторе, и он вновь привлек внимание французских следователей после наводки бельгийской полиции, пишет в понедельник Le Parisien.

По данным издания, правоохранители из Бельгии, занимаясь расследованием в отношении похитителей грузов, обнаружили в телефонах подозреваемых, выходцев из Восточной Европы, фотографии музея и галереи Аполлона, где находились ограбленные 19 октября 2025 года витрины с украшениями, которые до сих пор не найдены.

Эти фото бельгийские полицейские посчитали достаточно важными, чтобы немедленно оповестить французских коллег, которые срочно отправились в Бельгию для получения этих цифровых вещдоков.

Французские следователи, занимающиеся "ограблением века", теперь задаются вопросом, существует ли связь между Бельгией и четырьмя грабителями.

По информации газеты, несколько недель назад была выдана европейская следственная директива, действующая между Францией и Бельгией. Согласно источнику из судебных органов, такая процедура сотрудничества между государствами-членами Европейского союза, более быстрая и эффективная, чем традиционное международное судебное поручение, была инициирована после сообщения бельгийской полиции во французское Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

В конце мая французское издательство Flammarion выпустило книгу-расследование трех журналистов об ограблении Лувра. Как пишут авторы, после семи месяцев расследования и ареста главных подозреваемых это ограбление "превратилось в сложную загадку, головоломку, которая совершенно сбивает с толку следователей".

По мнению журналистов, этот случай демонстрирует, что "кража произведений искусства стала для многих преступников просто еще одним видом бизнеса" и "лишилась сакрального значения".

"После тенденции ограблений бронированных инкассаторских грузовиков, после ограблений банков, криминальный мир нашел новую дойную корову", - говорится в книге.