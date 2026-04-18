ВМС США опровергли информацию о плохом питании моряков в зоне блокады Ирана

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Штаб военно-морских сил США выступил с опровержением информации о нехватке продуктов питания и скудных пайках моряков авианосца USS Abraham Lincoln и большого десантного корабля USS Tripoli, участвующих в блокаде иранских судов.

"Недавние сообщения о нехватке и низком качестве продовольствия на борту наших развернутых кораблей являются ложными", - заявил штаб ВМС.

"Военно-морские силы США обладают непревзойденными логистическими возможностями для поддержания операций в море, и регулярная корректировка меню - это просто способ оптимизировать наши ресурсы, чтобы наши боевые корабли оставались в строю", - указали в командовании ВМС США.

Как ранее сообщала газета USA Today, ссылающаяся на переписку моряков и морских пехотинцев с родными и близкими и фотографии обеденных блюд, на авианосце и десантном корабле, которые длительное время выполняют задачи в регионе Ближнего Востока, проводится нормирование продовольствия и выдаются скудные порции еды низкого качества, явно недостаточные для нормального питания военнослужащих.