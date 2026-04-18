Что произошло за день: суббота, 18 апреля

Восстановление контроля Ирана в Ормузском проливе, заявление Лаврова о возможности возобновления переговоров в Стамбуле, атака БПЛА на промпредприятия в Самарской области

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти Ирана заявили о восстановлении строгого контроля в Ормузском проливе "ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США".

- Британское управление морских торговых операций сообщило об атаке иранских катеров на танкер в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана. Никто из членов экипажа корабля не пострадал, танкер в безопасности.

- Россия позитивно относится к возможности возобновления переговоров по Украине в Стамбуле, но не считает эту тему приоритетной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Арестован мужчина, обвиняемый в стрельбе по полицейским в Оренбургской области. Он находился в федеральном розыске, а 16 апреля при попытке задержания застрелил одного полицейского и ранил еще троих, а затем скрылся. Утром в субботу стало известно о его задержании.

- Беспилотники атаковали промышленные предприятия, расположенные в Новокуйбышевске и Сызрани (Самарская область). В Тольятти в результате падения обломков беспилотников произошел лесной пожар.

- Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле и продлится около недели.