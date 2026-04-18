Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в субботу заявил, что не заинтересован в спорах с президентом США Дональдом Трампом о действиях Вашингтона в отношении Ирана.

"Выглядело так, как будто я пытался поспорить с президентом, что совсем не было в моих интересах", - приводит Associated Press слова Льва XIV.

По словам понтифика, его миссия - "проповедовать Евангелие". Он отметил важность "поиска пути продвижения справедливости в мире и продвижения мира".

Папа римский также попытался прояснить ситуацию вокруг разногласий с Трампом. Он отметил, что его проповеди не были направлены непосредственно против президента США, а отражали в целом более широкие идеи мира, упомянутые в Евангелии. В Ватикане в свою очередь поясняли, что слова понтифика о мире касались всех военных конфликтов на планете, а не только иранского.

Ранее Лев XIV назвал "недопустимой" угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию. Он также заявлял, что "Бог не благословляет никаких конфликтов". При этом понтифик никогда не высказывался за обладание Ираном ядерного оружия. Более того, он неоднократно высказывался против использования такого оружия на планете.

После этого Трамп раскритиковал слова Льва XIV, лидеры многих стран мира поддержали понтифика, заявив, что выпады против него недопустимы.

Позже американский лидер заявил, что у него нет конфликта с раскритиковавшим его папой римским Львом XIV, однако он не согласен с позицией понтифика по Ирану. Президент подчеркнул, что понтифик может говорить все, что считает нужным, но "я могу не соглашаться с папой, у меня есть на это право".