Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир

Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир
Папа римский Лев XIV
Фото: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в субботу заявил, что не заинтересован в спорах с президентом США Дональдом Трампом о действиях Вашингтона в отношении Ирана.

В миреТрамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с нимТрамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с нимЧитать подробнее

"Выглядело так, как будто я пытался поспорить с президентом, что совсем не было в моих интересах", - приводит Associated Press слова Льва XIV.

По словам понтифика, его миссия - "проповедовать Евангелие". Он отметил важность "поиска пути продвижения справедливости в мире и продвижения мира".

Папа римский также попытался прояснить ситуацию вокруг разногласий с Трампом. Он отметил, что его проповеди не были направлены непосредственно против президента США, а отражали в целом более широкие идеи мира, упомянутые в Евангелии. В Ватикане в свою очередь поясняли, что слова понтифика о мире касались всех военных конфликтов на планете, а не только иранского.

Ранее Лев XIV назвал "недопустимой" угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию. Он также заявлял, что "Бог не благословляет никаких конфликтов". При этом понтифик никогда не высказывался за обладание Ираном ядерного оружия. Более того, он неоднократно высказывался против использования такого оружия на планете.

После этого Трамп раскритиковал слова Льва XIV, лидеры многих стран мира поддержали понтифика, заявив, что выпады против него недопустимы.

Позже американский лидер заявил, что у него нет конфликта с раскритиковавшим его папой римским Львом XIV, однако он не согласен с позицией понтифика по Ирану. Президент подчеркнул, что понтифик может говорить все, что считает нужным, но "я могу не соглашаться с папой, у меня есть на это право".

ВМС США собираются брать связанные с Ираном торговые суда на абордаж

Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир

 Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир

Трамп предостерег Иран от шантажа угрозами очередного перекрытия Ормузского пролива

Иран для продолжения переговоров призвал США отказаться от чрезмерных требований

Лавров обсудил с премьером Ливии ситуацию в республике и торговое сотрудничество

СМИ узнали, что Иран по-прежнему располагает тысячами ракет и ударных дронов

ВМС США перехватили 21 связанное с Ираном судно с начала блокады

Иран отзывает соглашение по ограниченному коммерческому транзиту через Ормузский пролив

Главы МИД РФ и Турции проводят встречу в Анталье

Иран открыл часть воздушного пространства для гражданских рейсов

 Иран открыл часть воздушного пространства для гражданских рейсов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1749 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9043 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 134 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов