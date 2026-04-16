Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет конфликта с раскритиковавшим его папой римским Львом XIV, однако он не согласен с позицией понтифика по Ирану.

"Папа должен понять: я ничего против него не имею (...). Я с ним не конфликтую. Он заявил, что у Ирана может быть ядерное оружие. Я говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия", - заявил Трамп журналистам в четверг.

Президент подчеркнул, что понтифик может говорить все, что считает нужным, но "я могу не соглашаться с папой, у меня есть на это право".

Ранее Лев XIV назвал "недопустимой" угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию. Он также заявлял, что "Бог не благословляет никаких конфликтов". При этом понтифик никогда не высказывался за обладание Ираном ядерного оружия. Более того, он неоднократно высказывался против использования такого оружие на планете.

После того, как ранее в апреле Трамп раскритиковал слова Льва XIV, лидеры многих стран мира поддержали понтифика, заявив, что выпады против него недопустимы.

Дональд Трамп Иран США Лев XIV
Новости по теме

Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Трамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огня

США завершили вывод сил из Сирии

Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Финляндия ужесточает правила получения гражданства

Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

США распространили блокаду на подсанкционные торговые суда, связанные с Ираном

Bloomberg узнал об изучении Тегераном и Вашингтоном варианта с продлением перемирия
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1717 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9019 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов