Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет конфликта с раскритиковавшим его папой римским Львом XIV, однако он не согласен с позицией понтифика по Ирану.

"Папа должен понять: я ничего против него не имею (...). Я с ним не конфликтую. Он заявил, что у Ирана может быть ядерное оружие. Я говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия", - заявил Трамп журналистам в четверг.

Президент подчеркнул, что понтифик может говорить все, что считает нужным, но "я могу не соглашаться с папой, у меня есть на это право".

Ранее Лев XIV назвал "недопустимой" угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию. Он также заявлял, что "Бог не благословляет никаких конфликтов". При этом понтифик никогда не высказывался за обладание Ираном ядерного оружия. Более того, он неоднократно высказывался против использования такого оружие на планете.

После того, как ранее в апреле Трамп раскритиковал слова Льва XIV, лидеры многих стран мира поддержали понтифика, заявив, что выпады против него недопустимы.