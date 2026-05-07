Госсекретарь США встретился с папой римским

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV принял госсекретаря США Марко Рубио; они обсудили приверженность поддержанию дружественных отношений между США и Ватиканом, несмотря на предшествующую встрече критику американского президента Дональда Трампа в адрес понтифика.

"Собеседники подтвердили общую приверженность развитию прочных двусторонних отношений между Святым Престолом и США", - говорится в заявлении Зала печати Ватикана.

Сообщается, что на встрече Рубио и папа римский обменялись мнениями о ситуации на региональном и международном уровнях, "с особым вниманием к странам, переживающим войны, политическую напряженность и сложные гуманитарные ситуации".

Отдельно пресс-служба сообщила, что лидеры обсудили ситуацию в Иране, в Ливане и на Кубе.

По сообщениям западных СМИ, после встречи с понтификом Рубио провел переговоры с высокопоставленными ватиканскими чиновниками, в том числе с главным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

Во вторник Паролин сообщил, что встреча была запрошена США.

В апреле Трамп заявил, что "не в восторге" от понтифика из-за того, что тот не одобряет операцию США против Ирана. По его словам, Лев XIV "слабо разбирается в преступности и совершенно ничего не понимает во внешней политике".

"Я не хочу, чтобы папа римский считал нормальным наличие у Ирана ядерного оружия", - добавил президент.

Лев XIV ответил на критику Трампа и заявил, что не опасается его власти.

Ватикан Марко Рубио США Лев XIV
