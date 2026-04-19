Эстония не разрешит Фицо пролет через свою территорию в Москву на Парад Победы

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Эстония не даст разрешения премьер-министру Словакии Роберту Фицо на пролет через свою территорию в Москву для участия в Параде Победы 9 мая, заявил в воскресенье глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

"Фицо и в этом году не получит разрешения на использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад 9 мая (...). Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас", - цитирует МИД Эстонии главу ведомства.

Цахкна отметил, что для стран ЕС и НАТО действует единый порядок получения разрешений на посадку и пролет в рамках официальных визитов, однако он не распространяется на случаи, когда воздушное пространство Эстонии предполагается использовать для полетов в Россию.