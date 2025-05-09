Песков назвал актом героизма приезд президента Сербии и премьера Словакии в Москву

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актом героизма приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на Парад Победы, несмотря на чинимые им препятствия.

"Очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось. В наше время, особенно если говорить о Вучиче и о Фице, это просто акт героизма, фактически, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти Дню Победы, несмотря на неприкрытое, оголтелое давление, достойно самой высокой оценки", - сказал он в интервью "Первому каналу".

Как сообщалось, Вучич прибыл в Москву 7 мая, Фицо - 8 мая. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет встречи с президентом Сербии и премьером Словакии 9 мая.