Переговорщики США в понедельник прибудут в Пакистан для переговоров с Ираном

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американские переговорщики в понедельник прибудут в Исламабад, где у них запланированы переговоры с Ираном об урегулировании конфликта, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мои представители отправляются в Исламабад. Они прибудут туда завтра вечером для проведения переговоров", - написал он в соцсети Truth Social в публикации, посвященной иранской проблеме.

Трамп не уточнил, кто войдет в состав делегации США.

Предыдущий раунд переговоров тоже прошел в Исламабаде.