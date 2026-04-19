Поиск

Переговорщики США в понедельник прибудут в Пакистан для переговоров с Ираном

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американские переговорщики в понедельник прибудут в Исламабад, где у них запланированы переговоры с Ираном об урегулировании конфликта, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мои представители отправляются в Исламабад. Они прибудут туда завтра вечером для проведения переговоров", - написал он в соцсети Truth Social в публикации, посвященной иранской проблеме.

Трамп не уточнил, кто войдет в состав делегации США.

Предыдущий раунд переговоров тоже прошел в Исламабаде.

Хроника 28 февраля – 19 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Иран Исламабад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переговорщики США в понедельник прибудут в Пакистан для переговоров с Ираном

Хроники событий
