Иран отказывается от участия в новом раунде переговоров с США
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирана отказались от нового раунда переговоров с США в связи с завышенными требованиями Вашингтона, сообщает в воскресенье иранское государственное агентство IRNA.
"Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США", - пишет агентство в социальной сети X.
Причиной отказа агентство называет завышенные требования Вашингтона, нереалистичные ожидания, постоянные смены переговорной позиции, противоречия самим себе и продолжающуюся морскую блокаду Ирана.
Официальных комментариев иранского руководства по этой теме пока не поступало.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики прибудут в Исламабад в понедельник.