Иран отказывается от участия в новом раунде переговоров с США

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирана отказались от нового раунда переговоров с США в связи с завышенными требованиями Вашингтона, сообщает в воскресенье иранское государственное агентство IRNA.

"Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США", - пишет агентство в социальной сети X.

Причиной отказа агентство называет завышенные требования Вашингтона, нереалистичные ожидания, постоянные смены переговорной позиции, противоречия самим себе и продолжающуюся морскую блокаду Ирана.

Официальных комментариев иранского руководства по этой теме пока не поступало.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики прибудут в Исламабад в понедельник.

Хроника 28 февраля – 19 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
