Стрелком в Луизиане, убившем восемь детей, оказался 31-летний ветеран армии США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Устроивший массовую стрельбу в городе Шривпорт (штат Луизиана), в результате которой погибли восемь детей, оказался 31-летним ветераном ВС США Шамаром Элкинсом. Об этом сообщает The New York Post.

По информации издания, семеро из восьми погибших детей приходились стрелявшему родственниками. Телеканал KSLA уточняет, что одному ребенку удалось спастись, спрыгнув с крыши дома.

Полиция штата сообщила, что подозреваемый попытался скрыться и был застрелен сотрудниками правоохранительных органов во время преследования.

Как отмечает New York Post, незадолго до инцидента Элкинс публиковал фотографии с детьми в соцсетях, в том числе с недавнего посещения церкви на Пасху. В одной из записей мужчина обращался к Богу с просьбой помочь ему справиться с проблемами психического характера.

Элкинс устроил стрельбу в трех местах в городе Шривпорт в Луизиане утром в воскресенье, 19 апреля.