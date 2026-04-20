В АТОР не ждут последствий для основных турмаршрутов в Японии из-за землетрясения и цунами

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Японии, у восточного побережья которой произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,7 и объявляли и уже отменили угрозу цунами, находятся около 3000 российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"По предварительным данным, в Японии сейчас могут находиться до 3000 российских туристов - как самостоятельных, так и организованных. Туроператоры сообщают, что основные туристические маршруты сейчас вне зоны риска", - информирует АТОР.

В популярных у туристов регионах Японии не зафиксировано каких-либо разрушительных последствий землетрясения. Все туристические программы выполняются по плану.

Как отметили в ITM group, прибрежные зоны на северо-востоке страны не пользуются популярностью у туристов. "Это довольно удаленные регионы на северо-востоке Японии. Ключевые туристические центры - Токио, Осака, Киото, Хиросима, а также популярные курорты Окинавы находятся далеко от зоны происшествия. Основные волнения на море зафиксированы в порту Мияко, который не входит в число популярных туристических гаваней", - объяснили в компании.

В пресс-службе туроператора Corona Travel добавили, что погодные катаклизмы не оказывают существенного влияния на туристический поток в Японию и не затрагивает ключевые экскурсионные маршруты. "Оснований для отмены или корректировки стандартных программ нет", - заключили в компании.

Туроператоры рекомендуют путешественникам в случае ухудшения ситуации следовать указаниям местных властей и отелей, отслеживать официальные уведомления (Japan Meteorological Agency), а при нахождении в прибрежных районах - соблюдать меры безопасности и избегать береговой линии.

После землетрясения было объявлено предупреждение об угрозе цунами высотой до 3 метров для прибрежных зон прфектур Иватэ, Хоккайдо и Аомори. На побережье Иватэ фиксировали цунами высотой 80 см. Позднее предупреждение об угрозе цунами было отменено. Однако Метеорологическое агентство Японии предупредило о риске новых подземных толчков в течение ближайшей неделе и о возможной необходимости эвакуации.

АТОР Токио Осака Хоккайдо Мияко Япония Иватэ
