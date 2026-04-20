Глава МИД Эстонии счел необоснованным заявление Зеленского о намерении РФ напасть на его страну

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что не видит оснований для сделанных президентом Украины Владимиром Зеленским высказываний о намерении России напасть на Эстонию.

"Такие заявления не соответствуют нашим разведывательным данным, нашей оценке картины угрозы. Мы не видим, чтобы Россия собирала свои войска или готовилась военным путём к нападению на НАТО или страны Балтии каким-либо образом", - сказал Цахкна в понедельник телерадиовещателю ERR.

Комментируя высказывания Зеленского о том, что не все страны НАТО готовы прийти на помощь балтийским республикам в случае нападения на них, Цахкна сказал, что "такие заявления не облегчают сотрудничество" и что говорить о разрушении пятой статьи НАТО, предусматривающей помощь альянса в случае нападения на одну из стран-союзниц, нельзя.

"Определённо не добавляет силы, если президент США Трамп критикует европейских союзников в контексте НАТО. Но это не значит, что НАТО не способно реагировать. НАТО обязательно отреагирует, если какая-то из стран-членов будет атакована, в этом нет сомнений", - сказал Цахкна.

Он подчеркнул, что, помимо НАТО, "у Эстонии есть собственные оборонительные возможности".

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ по делу об отмывании денег

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

