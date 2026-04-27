Президент Эстонии предложил готовиться к восстановлению отношений с Россией

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Европа должна начать готовиться к восстановлению отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, заявил газете Helsingin Sanomat президент Эстонии Алар Карис.

"Подготовка уже должна начаться. Война может закончиться завтра или даже через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы", - сказал он.

Касаясь высказываний западных СМИ о том, что Эстония может стать целью России по завершении конфликта с Украиной, он заявил, что "эти разговоры подпитывают те, кто хочет навредить стране, отражают свою собственную неуверенность в Эстонии".

Газета отметила, что Карис - один из европейских лидеров, которые считают, что ЕС должен назначить специального посланника по России, чтобы уже готовиться к послевоенному периоду. Президент Эстонии хочет избежать ситуации, при которой крупные державы будут договариваться через головы малых стран.

"Мы вместе внесли вклад в развитие Украины, включая Эстонию и Финляндию. Это значит, что у нас должна быть возможность высказаться. Однако это возможно только при участии в обсуждениях", - сказал Карис.

Карис по приглашению президента Финляндии Александра Стубба начал государственный трехдневный визит в эту страну. Особое внимание будет уделено рассмотрению двусторонних отношений, взаимодействию в НАТО, вопросам экономического и оборонного сотрудничества, безопасности в регионе Балтийского моря, поддержки Украины, влияния конфликта на Ближнем Востоке на европейскую экономику и безопасность, а также трансатлантических отношений, сообщила пресс-служба Кариса.