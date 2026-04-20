Трамп заявил, что из-за морской блокады Иран теряет $500 млн в день

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за блокады иранских портов Тегеран теряет $500 млн в день.

"Блокада, которую мы не снимем, пока не будет достигнуто соглашение, полностью разрушает Иран. Он теряет $500 млн в день, нерациональное количество даже в краткосрочной перспективе", - написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Кроме того, Трамп раскритиковал за недостоверность публикуемой информации ряд американских СМИ, включая The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post.

"Антиамериканские СМИ, распространяющие фейки, желают Ирану победы, но этого не произойдёт, потому что я у власти!", - заключил Трамп.

Трамп подчеркнул, что, вопреки информации, которую публикуют СМИ, США делают большие успехи на военном поприще.

"Я выигрываю войну с большим отрывом, дела идут очень хорошо, наша армия демонстрирует потрясающие результаты", - написал американский президент.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Иран
Число раненных в ходе операции против Ирана военных США достигло 415

