Поиск

В МИД Ирана считают морскую блокаду США нарушением условий перемирия

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Решение властей США проводить морскую блокаду Ирана нарушает условия прекращения огня между сторонами, а также - Устав ООН, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Так называемая американская "блокада" иранских портов и береговой линии - это не только нарушение согласованного при посредничестве Пакистана режима прекращения огня. Это еще и незаконно. Речь идет о нарушении четвертого пункта второй статьи Устава ООН. Кроме того, согласно резолюции 3314 Генассамблеи ООН, речь идет об акте агрессии", - написал он в соцсети X.

Багаи отметил, что "целенаправленные действия, которые становятся коллективным наказанием иранского народа, - это военное преступление и преступление против человечности".

Иран накануне объявил, что вновь заблокирует Ормузский пролив в ответ на отказ США остановить морскую блокаду иранских портов.

В воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что в результате американской блокады полностью остановлена торговля Ирана по морю. По его данным, с начала блокады уже 23 судна выполнили указание американских сил развернуться и вернуться обратно в Иран.

Хроника 28 февраля – 19 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Эсмаил Багаи США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1765 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 135 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9046 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов