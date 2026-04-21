Каллас ожидает положительных решений по кредиту Украине в среду

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в среду ожидает прогресса по решению вопроса с выделением Украине кредита в 90 млрд евро.

"Мы ожидаем положительных решений в среду по кредиту Украине. Украине он нужен", - сказала Каллас во вторник журналистам по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

Европейские СМИ в свою очередь поясняют, что 22 апреля состоится заседание постпредов стран-членов ЕС, на котором может быть рассмотреть вопрос о кредите.

Ранее кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро был заморожен на месяцы из-за спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном вокруг нефтепровода "Дружба". Венгрия обвиняла Киев в отказе ремонтировать трубу после того, как она была повреждена.

Однако на прошедших ранее в апреле выборах в Венгрии партия Орбана потерпела поражение. Лидер победившей партии "Тиса" Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт будет обсуждать с другими странами ЕС идею выделения Украине кредита.