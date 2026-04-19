Орбан не снимет вето на кредит ЕС для Украины до возобновления подачи нефти по "Дружбе"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему не собирается снимать вето с кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

"Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти - не будет и денег. А как только поставки нефти возобновятся, мы перестанем блокировать кредит", - написал он в воскресенье в соцсети X.

Орбан напомнил, что согласно договоренностям с Брюсселем, Венгрия в любом случае не возьмет на себя никаких финансовых обязательств при выделении этого европейского кредита.

По словам премьера, он получил из Брюсселя сигналы, что Украина готова "хоть в понедельник" возобновить транзит нефти по "Дружбе" при условии, что сначала Венгрия перестанет блокировать выделение кредита.

Ранее в апреле партия Орбана "Фидес" проиграла парламентские выборы, однако сам он пока останется на посту премьера. Ожидается, что передача власти новому правительству состоится уже в мае.

Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

В МИД Ирана считают морскую блокаду США нарушением условий перемирия

