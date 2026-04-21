ЕК быстро подготовит выплату кредита Украине после его утверждения Советом ЕС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия работает в техническом плане над тем, чтобы все этапы выплаты кредита Украине были своевременно готовы к моменту, когда состоится соответствующее решение Совета ЕС, заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Мы уже проделали ряд шагов. И как только решение будет принято советом, мы сможем, не теряя времени, переходить к следующим шагам, чтобы иметь возможность выплатить кредит Украине", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о последующих действиях ЕК в случае позитивного решения по кредиту Киеву в 90 млрд евро на 2026-2027 годы на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС 22 апреля.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила ранее 21 апреля, что ожидает прогресса по решению вопроса с выделением Украине кредита в 90 млрд евро.

"Мы ожидаем положительных решений в среду по кредиту Украине. Украине он нужен", - сказала она журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.