Деятельность Трампа одобряют 36% опрошенных американцев

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рекордно низкая доля населения США одобряет работу президента США Дональда Трампа, свидетельствует опубликованный во вторник опрос Ipsos.

Согласно его данным, 36% респондентов положительно оценили деятельность главы Белого дома. Этот показатель держится на самом низком с момента начала второго срока Трампа уровне с марта. Отрицательную оценку работе Трампа дали 62%. Остальные не определились с ответом.

Кроме того, опрос показал, что только 16% американцев поддержали бы выход США из НАТО.

В разногласиях Трамп и папы римского Льва XIV большинство респондентов встали на сторону понтифика. Исследование свидетельствует, что 60% имеют положительное мнение о папе римском, тогда как подобного мнения о Трампе придерживаются 36%.

Опрос проводился 10-12 апреля. В нем приняли участие около 4,5 тыс. человек.