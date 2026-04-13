Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за позицию по Ирану и Венесуэле

Папа Лев XIV во время молитвенного бдения за мир в базилике Святого Петра в Ватикане 11 апреля 2026 г. Фото: Vatican Media via Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подверг критике папу римского Льва XIV, заявив, что глава Римско-католической церкви "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике". Соответствующее сообщение американский лидер разместил в соцсети Truth Social.

Трамп написал, что не согласен с позицией понтифика по вопросам Ирана и Венесуэлы. По словам президента, он "не хочет Папу, который считает допустимым наличие у Ирана ядерного оружия" и который критикует действия США в отношении Венесуэлы. Трамп также заявил, что не приемлет критику в адрес американской администрации.

Президент отметил, что, по его мнению, Лев XIV не занимал бы нынешний пост, если бы не события в Белом доме. Он призвал понтифика "перестать угождать радикальным левым" и "сосредоточиться на выполнении обязанностей главы церкви".

Ранее папа римский выступал с критикой действий США в отношении Ирана. В частности, он назвал недопустимыми угрозы американского лидера уничтожить иранскую цивилизацию. 5 апреля в обращении по случаю Пасхи у западных христиан понтифик призвал мировых лидеров отказаться от эскалации конфликтов и сделать выбор в пользу диалога.