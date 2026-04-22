Пентагон провел секретное испытание суборбитального гиперзвукового аппарата

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron компании Rocket Lab, стартовавшая в среду по московскому времени, вывела в суборбитальный полет аппарат для тестирования гиперзвуковых технологий в интересах Агентства противоракетной обороны Минобороны США, сообщил специализированный сайт Space Launch Now.

Детали и результаты секретного полета аппарата не раскрываются. Испытание проводилось в рамках программы Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE). В ходе прежних аналогичных запусков сообщалось, что их целью является "продвижение национальных интересов по защите страны путем испытания передовых технологий противоракетной обороны".

Ракета Electron стартовала с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, во вторник в 21:36 по времени Восточного побережья США (в среду в 04:36 по Москве).

Это уже седьмой полет в рамках программы HASTE, предназначенный для испытания гиперзвуковых технологий. Первый был проведен в июне 2023 года.

Двухступенчатая ракета легкого класса Electron способна нести полезную нагрузку весом до 700 кг.