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Израиль готов по просьбе США прекратить удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Израильская сторона даст согласие на прекращение атак по Ирану, но не приостановит нанесение ударов по югу Ливана, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на израильские источники.

"Израиль согласится на просьбу США прекратить удары по Ирану, но продолжит удары по южным районам Ливана", - говорится в сообщении.

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По словам одного из источников, ситуация с режимом прекращения огня "очень хрупкая".

Ранее портал Ynet со ссылкой на источник писал, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом изучает вариант с приостановкой новых ударов по Ирану.

Накануне стало известно, что Иран запустил несколько ракет в сторону Израиля.

Однако ранее в понедельник Израиль нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана; иранские военные со своей стороны вели обстрел Израиля баллистическими ракетами. Трамп в свою очередь призывал стороны немедленно прекратить огонь.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Ливан США
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