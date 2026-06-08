Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ухудшение психического здоровья из-за удаленной работы, самоудовлетворение у птиц, а также общие транскриптомные маркеры старения у млекопитающих

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Камера, где развивается личинка будущей пчелиной королевы, сделана из особого воска: он мягче и более проницаем, а температура плавления у него выше. Этот воск производит отдельная группа рабочих пчел, и они имеют более высокую температуру грудной клетки – 39,7 градуса, тогда как у строителей сот для рабочих – 36 градусов. Ученые отмечают, что особый воск маточника – необходимое условие для нормального развития королевы и что даже при кормлении маточным молочком репродуктивные самки нуждаются в особенной физико-химической среде.

- Старение – сложный процесс, и даже сами исследователи не всегда сходятся в его определении и базовых критериях. Ученые из Гарварда проанализировали 11 тысяч транскриптомов разных тканей приматов и грызунов и нашли универсальные для них молекулярные маркеры старения. Ключевым новым экспериментальным набором данных послужили 182 мышиных транскриптома. В него вошли транскриптомы печени 170 старых мышей, подвергшихся 20 разным фармакологическим вмешательствам и диетическим ограничениям, влияющим на старение, а также 12 молодых контролей. Модель на их основе позволяет аккуратно предсказывать хронологический возраст и ожидаемую смертность, а также интерпретировать эти оценки через активность отдельных генов и метаболических путей.

- С помощью данных сейсмической и топографической съемки геологи реконструировали предысторию Евфрата, двух протекавших здесь речных потоков. Специалисты пришли к выводу, что эти древние реки примерно 5,4 млн лет назад впадали в водоем на месте сильно пересохшего в то время Средиземного моря. их общий сток, несмотря на относительно небольшие водосборные бассейны, вероятно, превышал сток современных Тигра, Евфрата и Нила. Позднее в результате тектонических процессов обе реки повернули на юго-восток, а их слияние привело к образованию Евфрата, русло которого в верхнем течении приобрело современное положение около 1,6 млн лет назад.

- По оценкам ВОЗ, в 2021 году 42 агента – микроорганизмы и химические соединения – вызвали 866 млн случаев пищевых токсикоинфекций и более 1,5 млн смертей во всем мире.

- Орнитологи проанализировали данные о 120 видах птиц и пришли к выводу, что самоудовлетворение практикуют представители 55 видов из 10 отрядов. Среди них самцы и самки, молодые и взрослые особи.

- Анализ пяти репрезентативных опросов американских работников показал, что удаленная работа ухудшает психическое благополучие и увеличивает количество обращений за психиатрической помощью.

- Неожиданные контакты и обмен генетическим материалом между центромерами и теломерами зафиксированы в некоторых нейробластомах и ряде клеточных линий. Работа связывает такое взаимодействие со включением механизма альтернативного удлинения теломер.

- У людей с вечерним хронотипом хуже субъективная оценка психического здоровья, и медиаторами этой связи отчасти выступают общее (в большей степени) и ночное (в меньшей степени, но все равно значимо) одиночество.

- Июнь – месяц самых коротких и белых ночей в высоких широтах. Однако любителям астрономии будет на что посмотреть. В этом материале рассказывается, какие небесные события ждут нас в июне.

- Что общего между динозавром с протоперьями, античным богом, китом с человеческим лицом и бобротигром? Как оказалось, все они красуются на официальных гербах городов России – и попали туда не просто так. В N+1 поделились любимыми экземплярами и заодно рассказали, чем они приглянулись.