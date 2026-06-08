Президент Ливана отказался встречаться с Нетаньяху до окончания конфликта

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун заявил в понедельник, что будет готов встретиться с израильским премьером Биньямином Нетаньяху только после того, как завершится вооруженный конфликт Израиля и ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Я не встречусь с Нетаньяху, пока не будет достигнуто соглашение об окончании войны", - сказал он телеканалу CNN.

Ливанский президент считает переговоры единственным путем решения конфликта.

В конце прошлой недели ситуация на Ближнем Востоке обострилась: Израиль нанес удары по Ливану, в ответ Иран нанес удары по Израилю, который, в свою очередь, ударил по Ирану.