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Китай начал строительство на реке Янцзы самого большого шлюза в мире

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Китай в понедельник начал реализацию мегапроекта по строительству водного пути на реке Янцзы, включающего судоходный шлюз, который обещает стать крупнейшим среди подобных сооружений в мире, сообщает агентство "Синьхуа".

Это обусловлено растущим спросом на судоходство по Янцзы - третьей по длине реке в мире и крупнейшей в Китае.

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян дал старт проекту нового водного пути "Санься" ("Три ущелья") на торжественной церемонии, прошедшей в городе Ичан (провинция Хубэй).

Проект стоимостью 77,2 млрд юаней ($11,3 млрд) предусматривает строительство пятиуровневого двухпутного судоходного шлюза к северу от существующего шлюза на плотине "Три ущелья" - крупнейшего в мире гидротехнического сооружения. Также он предполагает модернизацию судоходных сооружений на меньшей плотине ниже по течению.

После завершения строительства годовая пропускная способность "Трех ущелий" почти удвоится и достигнет 336 млн тонн.

Китай Янцзы
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