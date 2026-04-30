Глава МИД КНР обсудил вопрос Тайваня с Госсекретарем США

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Китая Ван И обсудил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио отношения Пекина и Вашингтона, ситуацию на Ближнем Востоке и тайваньский вопрос, сообщает в четверг телеканал CGTN.

"Ван И заявил, что обе стороны должны отстаивать стабильность, добытую ценой серьезных усилий, хорошо подготовиться к взаимодействию на высоком уровне, расширять сферы сотрудничества, улаживать разногласия (...) и искать пути к взаимовыгодному сотрудничеству, построенному на взаимоуважении и мирном сосуществовании", - говорится в сообщении.

Рубио, в свою очередь, назвал связи США и КНР самыми важными двусторонними отношениями в мире, отмечает китайский телеканал. Глава Госдепа подчеркнул, что стороны должны поддерживать диалог, проявлять взаимоуважение, должным образом преодолевать различия и стремится к стабильности в двусторонних отношениях, сообщает CGTN.

Стороны обменялись среди прочего мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, отмечает телеканал.

Кроме того, Ван И подчеркнул, что "тайваньский вопрос затрагивает ключевые интересы Китая и представляет наибольший риск в отношениях Китая и США". Глава МИД Китая призвал Вашингтон "делать правильный выбор и способствовать миру".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. США продают Тайваню оружие, что, согласно Пекину, обостряет ситуацию в регионе.

Телефонный разговор Ван И с Рубио прошел в преддверии запланированного на середину мая визита президента США Дональда Трампа в Китай.