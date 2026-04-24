Трамп заявил, что присутствие Путина на саммите G20 было бы полезным

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не приглашал президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20 во Флориде, однако отметил, что его присутствие могло бы быть очень полезным.

"Нет, не приглашал. Однако его присутствие могло бы быть очень полезным", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее американские СМИ сообщили о планах администрации США пригласить Путина на саммит "двадцатки".

США Дональд Трамп G20 Россия Владмир Путин
Трамп ожидает встречи лидеров Израиля и Ливана Белом доме в ближайшие недели

Кувейт открывает свое воздушное пространство впервые с 28 февраля

WP пишет, что США намерены пригласить Путина на саммит G2

Президент США заявил, что Израиль и Ливан продлят перемирие на три недели

Трамп заверил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана

ВМС США перехватили 33 связанных с Ираном судна

Третий по счету американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Трамп предупредил, что у Ирана мало времени на договоренности с США

ЕС запретил импорт из РФ рафинированной меди и платины
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1886 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9103 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов