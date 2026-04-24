Трамп заявил, что присутствие Путина на саммите G20 было бы полезным

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не приглашал президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20 во Флориде, однако отметил, что его присутствие могло бы быть очень полезным.

"Нет, не приглашал. Однако его присутствие могло бы быть очень полезным", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее американские СМИ сообщили о планах администрации США пригласить Путина на саммит "двадцатки".