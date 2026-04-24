Кувейт открывает свое воздушное пространство впервые с 28 февраля

Kuwait Airways и Jazeera Airways возобновят полеты с воскресенья

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Кувейт открыл свое воздушное пространство впервые с начала операции США и Израиля против Ирана.

"Воздушное пространство в международном аэропорту Кувейта было вновь открыто в четверг после временной приостановки воздушного движения в целях предосторожности с 28 февраля из-за ситуации в регионе", - цитирует заявление генерального директора Управления гражданской авиации Хамуда Мубарака агентство KUNA.

По его словам, этот шаг "является частью хорошо продуманного поэтапного плана по постепенному возобновлению авиасообщения в рамках подготовки к полноценной работе аэропорта в предстоящий период".

Мубарак сообщил, что власти завершили оценку ущерба, нанесенного некоторым объектам аэропорта в результате действий Ирана и связанных с ним вооруженных группировок.

Он поблагодарил Саудовскую Аравию за "сотрудничество и поддержку" в течение этого периода.

Тем временем правительство Кувейта объявило, что две авиакомпании страны - Kuwait Airways и Jazeera Airways возобновят полеты с воскресенья.

Международный аэропорт Кувейта приостановил свою работу с начала американо-израильской операции против Ирана. Все рейсы были перенаправлены в Саудовскую Аравию.