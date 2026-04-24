Что случилось этой ночью: пятница, 24 апреля

Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем продлен еще на три недели, Кувейт открыл свое воздушное пространство, Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявил, что власти Ливана и Израиля договорились продлить режим прекращения огня еще на три недели. Встреча послов двух стран в Вашингтоне прошла "очень хорошо". Трамп рассчитывает в ближайшие недели принять лидеров Израиля и Ливана в Белом доме.

- Власти США планируют пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится в конце 2026 года во Флориде, сообщила The Washington Post. Трамп полагает, что его присутствие "было бы полезным".

- Кувейт открыл свое воздушное пространство впервые с начала операции США и Израиля против Ирана. Kuwait Airways и Jazeera Airways возобновят полеты с воскресенья.

- Российское подразделение китайского автоконцерна Geely отзывает свыше 17 тыс. седанов Emgrand для проверки состояния топливного бака и сопутствующих узлов и элементов.

- Пентагон использовал в ходе проведения военной операции против Ирана более 1 тыс. крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км, истощив запасы этого оружия, сообщила The Wall Street Journal.

- "Золотая карта" стоимостью $1 млн, позволяющая получить вид на жительство в США, пока выдана лишь одному заявителю, сообщил министр торговли Говард Латник.

- Акустическая гитара одного из основателей британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера ушла с аукциона Sotheby's в Нью-Йорке за $96 тыс.