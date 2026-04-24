Сильное землетрясение произошло у побережья Крита

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 85 км юго-восточнее города Ираклион на греческом острове Крит, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:19 мск в пятницу землетрясения находился примерно в 16-17 км от южного побережья Крита.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,8.

Средиземное море Крит землетрясение
