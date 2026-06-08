Домодедово работает по согласованию

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

В агентстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее сообщалось о введении ограничений в аэропортах Волгограда, Краснодара и Калуги.