Ученые впервые почти за 2,5 месяца зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Впервые почти за 2,5 месяца на Солнце зарегистрирована самая мощная вспышка класса Х, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в пятницу.

"На Солнце в 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца", - говорится в сообщении.

По данным ученых, вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли, возможно только касание планеты краем плазменного облака.

"Признаков спада активности на данный момент не наблюдается. В течение дня возможны новые крупные события", - отметили в лаборатории.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

