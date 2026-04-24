Вторая мощная вспышка произошла на Солнце в пятницу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На Солнце зафиксирована вторая за день вспышка высшего класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова.

"24 апреля в 11:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N17W71) зарегистрирована вспышка X2.5 продолжительностью 17 минут", - говорится в сообщении института.

Ранее в пятницу в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН заявили, что на Солнце впервые почти за 2,5 месяца зарегистрирована самая мощная вспышка класса Х.

По данным ученых, вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли, возможно только касание планеты краем плазменного облака.

"Признаков спада активности на данный момент не наблюдается. В течение дня возможны новые крупные события", - отметили в лаборатории.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.