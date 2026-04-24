Поиск

Вторая мощная вспышка произошла на Солнце в пятницу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На Солнце зафиксирована вторая за день вспышка высшего класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова.

"24 апреля в 11:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N17W71) зарегистрирована вспышка X2.5 продолжительностью 17 минут", - говорится в сообщении института.

Ранее в пятницу в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН заявили, что на Солнце впервые почти за 2,5 месяца зарегистрирована самая мощная вспышка класса Х.

По данным ученых, вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли, возможно только касание планеты краем плазменного облака.

"Признаков спада активности на данный момент не наблюдается. В течение дня возможны новые крупные события", - отметили в лаборатории.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

РАН Земля Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9109 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1890 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов