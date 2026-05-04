Вице-президент Турции прибыл в Армению

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Армению для участия в 8-ом саммите Европейского политического сообщества.

В аэропорту "Звартноц" Йылмаза встретил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель республики по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта.

С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры об открытии границы для граждан третьих стран и нормализации отношений. Первая встреча спецпредставителей состоялась в Москве 14 января 2022 года.