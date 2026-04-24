Поиск

ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении третьей страны

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Европейский союз впервые применил механизм противодействия обходу санкций в отношении третьей страны, запретив поставки в Киргизию ряда станков, в том числе с числовым программным управлением (ЧПУ), и коммуникационного оборудования, говорится в сообщении ЕС.

Решением совета ЕС 2026/508 республика включена в приложение к санкционному режиму по двум товарным позициям: обрабатывающие центры для металла (код CN 8457 10) и оборудование для приема, преобразования и передачи голоса, изображений и других данных, включая коммутационную и маршрутизирующую технику (код CN 8517 62). В ЕС объяснили это высоким риском реэкспорта такой продукции в Россию.

В конце февраля 2026 года в Киргизию приезжал спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан. Тогда он заявил об обеспокоенности деятельностью финансовой системы страны, банков, а также ситуацией с криптовалютой и ввозом определенных товаров. Он отметил, что особо отслеживаются около 80 товаров двойного назначения, которые поставляются из Европы в республику, поэтому Европейский союз не исключает введения ограничений на экспорт отдельных товаров в Киргизию, если возникнут основания полагать, что продукция может быть реэкспортирована в Россию.

Ранее под санкции ЕС подпали банк "Толубай" и Евразийский сберегательный банк. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам. Санкции против них вступили в силу 12 ноября 2025 года. В санкционный список также были включены киргизские ООО "Олд Вектор" (Old Vector) и ООО "Гринекс" (Grinex). Первая компания, по данным Еврокомиссии, является эмитентом рублевого стейблкоина A7A5, а "Гринекс" является криптовалютной биржей и крупной платформой для торговли стейблкоином A7A5.

Кроме того, 20 августа 2025 года британский МИД объявил о введении санкций против финансовых структур и криптовалютных сетей, которые, по утверждению Лондона, использовались Россией для обхода западных ограничений через Киргизию. Под санкции попали Капитал банк Центральной Азии и его директор Кантемир Чалбаев, а также криптовалютные биржи Grinex и Meer, по данным британской стороны, задействованные в инфраструктуре нового рублевого токена A7A5.

Кроме того, британское правительство 24 февраля объявило о включении киргизского Керемет банка в санкционный список якобы для того, чтобы помешать России "использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий". В январе 2025 года банк попал в санкционный список OFAC.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявлял, что киргизские банки не обходят санкции и США не представили таких фактов.

ЕС Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

