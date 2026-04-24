В США предъявили обвинения военному, заработавшему $400 тыс. на ставках на захват Мадуро

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американскому военному предъявили обвинения в использовании секретной информации во время подготовки операции в январе против Николаса Мадуро, который на тот момент занимал пост президента Венесуэлы, сообщает Associated Press.

Речь идет о 38-летнем военнослужащем Гэнноне Кене Ван Дайке, который участвовал в планировании и реализации операции в Венесуэле.

Среди предъявленных Минюстом США обвинений - незаконное использование конфиденциальной правительственной информации в личных целях. Ему может грозить до 60 лет тюремного заключения.

Сторона обвинения установила, что Ван Дайк сделал серию ставок на платформе Polymarket, касающихся отстранения Мадуро от власти, и заработал $400 тыс.

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что расследование этого дела продолжается.

Накануне президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, говоря о трендах на ставки на геополитические события, заявил, что "мир, к сожалению, стал чем-то вроде казино".

В начале 2026 года Трамп провел военную операцию, в ходе которой из Венесуэлы вывезли президента этой страны Мадуро.

Хроника 03 января – 24 апреля 2026 года Военная операция США в Венесуэле
