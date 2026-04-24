Стратегический беспилотник ВМС США провел разведку в Ормузском проливе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в пятницу провел полет в районе Ормузского пролива вблизи Ирана, сообщил портал Itamilradar.

Беспилотник был запущен с авиабазы Муваффак Салти в Иордании и после прохождения через воздушное пространство Саудовской Аравии направился к Ормузскому проливу.

В течение примерно полутора часов он курсировал над международными водами пролива, выполняя полет на высоте 14,6 тыс. м. После выполнения задания американский беспилотник взял курс на базу.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и на скорости до 610 км/ч.

Хроника 28 февраля – 24 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Иран США Ормузский пролив
Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

Tesla начала выпуск Cybercab

Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

Глава Пентагона заявил, что морская блокада Ирана стала глобальной

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

МИД РФ отметил растущую агрессивность политики США в сфере космоса
