США и Иран могут возобновить переговоры в выходные в Пакистане

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - США и Иран планируют вскоре продолжить переговоры в Пакистане, диалог может возобновиться в эти выходные.

Так, в пятницу пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники передал, что делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи должна направиться в пятницу вечером в Исламабад для возобновления переговоров с США.

Впоследствии Аракчи подтвердил, что отправляется в поездку в Пакистан, Оман и Россию для обсуждения региональных вопросов. Позднее телеканал Press TV информировал, что Аракчи прилетел в Исламабад.

Издание The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных высокопоставленных иранских чиновников сообщало, что Аракчи везет в Исламабад письменный ответ на идеи США по поводу урегулирования кризиса между Тегераном и Вашингтоном.

Вместе с тем телеканал CNN сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер тоже отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном. В свою очередь газета NYT информировала, что у них может пройти встреча с Аракчи.

Во время разговора с журналистами в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что в субботу Уиткофф и Кушнер отбудут в Пакистан, и что они будут общаться с иранскими представителями. "Мы надеемся, что успехи будут. Мы надеемся, что эта встреча приведет к положительному развитию событий", - сказала она.

Левитт отметила, что в случае позитивного исхода в Пакистан поедет и вице-президент США Джей Ди Вэнс, и что "за последние пару дней США видели некоторый прогресс от иранской стороны".

11-12 апреля в Исламабаде состоялись переговоры США и Ирана. Иранскую делегацию возглавляли спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и Аракчи. Американскую сторону представляли вице-президент Вэнс, Уиткофф и Кушнер. Эксперты по ядерным вопросам на переговорах тоже присутствовали. На встрече не удалось достичь результатов.

22 апреля истек срок перемирия между США и Ираном. Но американский президент Дональд Трамп заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, и тем не менее морскую блокаду иранских портов отменять не будут. В Тегеране в ответ заявляли, что блокада нарушает условия прекращения огня и отказывались от переговоров.

Вместе с тем ряд СМИ со ссылкой на источники передавал, что в руководстве Ирана произошел раскол по вопросу дальнейших действий. К примеру, по сведениям агентства Bloomberg, командующий Корпусом стражей Исламской революции Ахмад Вахиди считает необходимым действовать жестко на переговорах с США, в то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан и Аракчи более склонны к компромиссам для скорейшего достижения соглашения с США. Но в минувшую среду глава отдела по связям с общественностью в канцелярии президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи подчеркнул, что среди политических и военных руководителей Ирана нет разногласий, о существовании которых сообщали ранее западные СМИ.

Иранские собеседники NYT также говорили, хотя в Тегеране заявляют, что не будут вести переговоры с Вашингтоном до снятия им блокады с иранских портов, но по частным каналам представители властей обмениваются посланиями с Пакистаном и предпринимают усилия по возобновлению переговоров.