Аракчи с Уиткоффом могут встретиться в понедельник

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Встреча главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с американскими переговорщиками может состояться в понедельник, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Два источника сообщили мне, что встреча американских спецпосланников с Аракчи может состояться в понедельник", - написал он в социальной сети X.

По данным Равида, прибывший в субботу в Исламабад Аракчи проведет консультации с пакистанскими властями. На этих встречах иранский министр определит, есть ли смысл в новых контактах с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Кроме того, по данным журналиста, американская делегация сначала также собирается провести переговоры с пакистанскими руководителями или лишь затем решит, встречаться ли с Аракчи.

Равид напомнил, что в ходе нынешнего международного турне Аракчи помимо Пакистана посетит Оман и Россию.