Иран запустил ракеты и дроны по целям США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Иран запустил ракеты и беспилотники по американским целям на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

Это заявление последовало после того, как США заявили о нанесении ответных ударов по Ирану за сбитый накануне американский вертолет, указывает агентство.

По его данным, взрывы были слышны в иранских городах Сирик и Минаб, а также на острове Кешм.

Между тем, как сообщает агентство Mehr, по данным губернатора Минаба, звуки взрывов исходили из прибрежной полосы, граничащей с Ормузским проливом, а не из самого округа.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом, отметив, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали.

Позже в интервью ABC News Трамп сообщил, что в настоящее время американские военные дают "мощный ответ" на иранскую агрессию.